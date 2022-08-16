Ефимов: До конца 2022 года в столице построят медцентр по первому договору проекта «Индустриальные кварталы»

Современный медцентр в скором времени сможет принимать пациентов на северо-западе столицы. Сейчас его строят вместе с другими социально значимыми объектами по первому договору проекта «Индустриальные кварталы». Все будущие здания разместятся в бывшей промзоне «Октябрьское Поле». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в строящемся лечебном корпусе специалисты уже занялись устройством фасадов и установкой окон.

«Медицинский центр рассчитан на 150 посещений в смену, - отметил заммэра. - Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что благодаря комплексному развитию на этом участке появится ещё несколько социальных учреждений. Среди них, например, школа на 800 учеников, которую уже строят по индивидуальному архитектурному проекту. Рядом запланированы два встроенно-пристроенных детсада на 200 мест.

«В границах нового индустриального квартала разместится и технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров, - добавил столичный министр. - По нему уже получены все согласования и разрешительная документация. В скором времени начнутся работы по устройству ограждения котлована».

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» буквально возвращает городу прежде заброшенные земли. На них вырастают современные районы со всем необходимым для жизни, работы и отдыха. Благодаря этому в городе будет создано порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в проект планируются в сумме семь триллионов рублей. А в бюджет города поступят около трех триллионов рублей. Среди преобразуемых участков - площадка в производственной зоне «Октябрьское поле» на северо-западе столицы, две территории в бывшей промзоне «Коровино» на севере города, десятки гектаров земли в промышленных зонах «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшенная стройка в районе Тропарево-Никулино на западе города. Также определились операторы для КРТ ещё по двум бывшим промзонами - одной из площадок в «Южном порту» и «Зюзино» на Одесской улице.