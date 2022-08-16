Попутчицы избили женщину за открытое окно в вагоне поезда Москва - Адлер

Попутчицы избили женщину в поезде Москва - Адлер из-за открытого окна Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о побоях, которые ей нанесли попутчицы в поезде дальнего следования Адлер – Москва. Причиной агрессии женщин стала приоткрытая москвичкой форточка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» источники в правоохранительных органах.

Женщины в поезде не могли решить оставлять окно открытым, или нет, из-за чего начался конфликт, перетёкший в драку.

«15 августа в транспортную полицию обратилась жительница столицы 1974 года рождения. Она рассказала, что следовала из Адлера в Москву в плацкартном вагоне. Там у нее с соседками по купе произошел конфликт на почве вентиляции салона - пассажирки не могли договориться оставить открытой или закрыть форточку. По словам заявительницы, не найдя консенсуса, оппонентки напали на нее и нанесли телесные повреждения», – заявляет источник агентства.

Уточняется, что сейчас полиция проводит проверку предоставленной заявительницей информации и обстоятельства случившегося.