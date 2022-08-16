Три человека и фонарный столб пострадали в аварии на Садовом кольце в Москве

Три человека пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем в 00:37 16 августа на Садовом кольце в Москве. «Мерседес» врезался в «Шкоду» и затем въехал в фонарный столб, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД Москвы.

По данным московской Госавтоинспекции, столкновение двух иномарок случилось в районе улицы Зацепский Вал, 5. «Мерседес» направлялся в сторону улицы Нижняя Краснохолмская, но столкнулся со стоящей на светофоре «Шкодой». После удара о другой автомобиль водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб.

Пострадавшими в столкновении оказались три пассажирки «Мерседеса», которых госпитализировали с повреждениями разной степени тяжести.

Напомним, ранее KP.RU писал о мнениях экспертов, высказывавшихся об идее установить на Садовом кольце отбойники для предотвращения новых ДТП. Насколько это целесообразно, и поможет ли справиться с новыми авариями – читайте здесь.