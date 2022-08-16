Заброшенный самострой снесли во дворе жилых домов на северо-востоке столицы

Теперь самостроя во дворе больше нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, обнаружила очередные незаконные постройки. На этот раз - в Лосиноостровском районе на северо-востоке города. Во дворе нескольких жилых домов на Тайнинской улице, владение 16 долгое время находились здание площадью 50 квадратных метров и недострой в 35 квадратных метров.

«Земельный участок под цели строительства не предоставлялся, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию не выдавались, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Фактически обнаруженные постройки не эксплуатировались, были заброшены и находились в неудовлетворительном техническом состоянии».

По его словам, после проверки Госинспекции здесь начали наводить порядок. Специалисты занялись устранением ветхого сооружения и разборкой полуразрушенного фундамента. Теперь самостроя во дворе больше нет. Участок, на котором он располагался, полностью очищен от мусора и выровнен.