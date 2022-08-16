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Происшествия16 августа 2022 8:02

В Москве задержали 67-летнего педофила растлевавшего троих внучек

О случившемся в полицию заявила мать девочек
Сергей КУДРИН
В Москве правоохранители задержали 67-летнего педофила

В Москве правоохранители задержали 67-летнего педофила

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Троих малолетних внучек растлил 67-летний пенсионер из Москвы в период с 2011 по 2022 годы. О случившемся в полицию заявила мать девочек, сообщает «РЕН.ТВ».

Известно, что старшей из девочек в момент совершения преступления было восемь лет, а другим пять и четыре года. Пожилой педофил впервые растлил одну из внучек в 2011 году, и продолжал это делать на протяжении года, но затем прекратил. Однако в 2022 году злоумышленник решил повторить опыт с третьей внучкой.

Мать девочек с заявлением обратилась в правоохранительные органы - подозреваемый оказался её свёкром. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал о другом случае в Москве, когда сотрудники полиции задержали 26-летнего уроженца Ульяновска за изнасилование несовершеннолетней в автомобиле. В отношении злоумышленника также возбуждено уголовное дело, и проверяется его возможная причастность к иным преступлениям схожего характера.