Резиденты Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес обсудят масштабирование бизнеса

В рамках мастермайнда участники обсудят масштабирование бизнеса.

Спикером площадки выступит Дмитрий Ащепков, предприниматель, владелец консалтинговой компании «Ваш Отдел Продаж», член экспертного совета по оценке проектов и аттестационной комиссии в программе «Наставничество». Кроме того он является спикером отраслевых форумов и обучающих программ в том числе от Минэкономразвития.

Эксперт расскажет, когда и как масштабировать компанию, какие инструменты использовать и какие средства привлекать для этого. Дополнительно участники узнают об особенностях процесса масштабирования производства.

В рамках мероприятия для сообщества молодых предпринимателей традиционно пройдёт нетворкинг, где члены комьюнити обсудят стратегию развития сообщества и подключение новых участников.

г. Москва, бизнес-клуб «Келья». Мероприятие пройдёт в закрытом формате.

19:00 — Сбор гостей

19:30 — Начало дискуссионного клуба

22:00 — Окончание работы дискуссионного клуба

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России».

Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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