За незаконное обналичивание 100 млн рублей в Москве задержаны три человека

В Москве полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Фото: архив "КП"

Столичным полицейским удалось задержать организованную группу, промышлявшую незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Троим задержанным участникам криминальной схемы уже предъявлено обвинение. Они без документов предлагали финансовое обслуживание небольшим компаниям, как правило, индивидуальным предпринимателям. В основном группировка занималась обналичиванием валюты, с помощью чего клиенты уходили от налогов.

«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», – заявила Волк.

Московские следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ в отношении двух задержанных жительниц Москвы и одного приезжего мужчины. В их домах и офисах провели обыски, благодаря которым правоохранители изъяли около 100 печатей фирм-однодневок, документы, наличность и другие предметы, имеющие отношение к незаконной схеме. Расследование продолжается.