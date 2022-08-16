Житель Москвы едва не лишился квартиры из-за двух приезжих аферистов

Москвич едва не лишился квартиры из-за двух приезжих аферистов. Фото: архив "КП"

Житель столицы почти лишился квартиры стоимостью 9 млн рублей из-за действий двух аферистов. Об этом рассказали в официальном телеграмм-канале МВД России.

По данным полиции, приезжие 43-летний мужчина и 58-летняя женщина спаивали москвича, пытаясь убедить его обменять квартиру в Москве на частный дом в Рязанской области, утаивая тот факт, что здание непригодно для проживания в нём. Злоумышленники забрали паспорт мужчины и его телефон и тот, не отдавая полного отчёта своим действиям, подписал договор купли-продажи на свою квартиру.

После того как средства поступили на его счёт, москвич в сопровождении аферистов пришёл в банк чтобы обналичить их, однако всё же распознал обман и обратился к сотруднику финансовой организации чтобы тот вызвал полицию. Подозреваемых задержали, сейчас они находятся под стражей.

У правоохранителей также есть все основания полагать, что двое злоумышленников также могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений.