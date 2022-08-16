В Москве умерла четырехмесячная девочка, которую собака сбросила с дивана

В Москве скончалась четырехмесячная девочка, которую сбросила с дивана собака Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Москве при загадочных обстоятельствах умерла четырехмесячная девочка. По словам матери, собака сбросила младенца с дивана. При этом следователи подозревают, что девочка была избита. По факту случившегося столичная прокуратура ведет проверку, сообщает mk.ru.

Уточняется, что 21 июля 2022 года четырехмесячную девочку госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы и серьезными ушибами. Ее 21-летняя мать пояснила, что дочь, спящую на диване, столкнула на пол собака, после этого женщина не смогла разбудить ребенка. 15 августа маленькая пациента скончалась. Правоохранители подозревают, что ее могли избить родители.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали 67-летнего педофила, растлевавшего троих внучек. На момент преступления старшей девочке было восемь лет, а другим – пять и четыре года. Заявление в полицию подала их мать. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.