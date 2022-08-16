Заммэра Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин, вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Фото М. Мишина/Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

До 2026 года в Москве построят 12 путепроводов над железнодорожными путями Московских центральных диаметров, сообщил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Глава строительного комплекса столицы уточнил, что сейчас в городе строится шесть таких мостов, еще два проектируются.

- До конца 2026 года через железнодорожные пути планируется построить 12 путепроводов. Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги, - отметил Андрей Бочкарев. - Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 километра.

Строительство шести путепроводов идет в разных районах города: возле улицы Барклая через Смоленское направление Московской железной дороги, через Савеловское направление (там мост соединит улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерной), на пересечении Октябрьского направления с Ленинградским шоссе. Кроме того, продолжаются работы над путепроводами «Текстильщики-1», Дмитровским и Старо-Рублевским.

Еще два путепровода находятся в стадии проектирования: это мост между улицей Добролюбова и улицей Складочная через пути МЦД-2, а также связка на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 возле улицы Академика Королева. Кроме того, идет подготовка к проектированию еще четырех путепроводов.

По словам вице-мэра, за десять лет в Москве построили 12 путепроводов.

- С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе, - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по новому путепроводу через пути Киевского направления (МЦД-4). Новый мост связал улицу Веерную с улицей Матвеевская, а также улицу Нежинская с проспектом Генерала Дорохова. Открытие путепровода состоялось во вторник, 16 августа. Глава города рассказал о большой программе по строительству путепроводов через железные дороги.

- Железные дороги превращаются в магистрали, по которым в тактовом движении следуют поезда, строятся Московские центральные диаметры. Это потребовало создания целой программы строительства путепроводов. Большая нужная работа для того, чтобы связать разорванные части города, отдельные районы, - отметил Сергей Собянин. - Здесь, в Очаково-Матвеевском, как раз сделан такой путепровод через пути Киевского направления железной дороги - это будущий МЦД-4. Таким образом до проспекта Генерала Дорохова доступность увеличивается в разы.