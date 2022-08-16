В Москве задержан журналист "Московского комсомольца" Лев Сперанский. Фото: https://vk.com/lev.speranskiy

Редакция "Московского комсомольца" сообщила об исчезновении своего сотрудника - журналиста-расследователя Льва Сперанского и его семьи.

По информации издания, утром журналист не появился в редакции. Когда время ожидания затянулось, коллеги стали звонить ему на мобильный, но он не отвечал. А потом и вовсе оказался заблокирован. Телефоны жены Сперанского тоже были выключены, сообщает сайт mk.ru.

Соседи журналиста сообщили, что видели утром мужчин, которые представились полицейскими. Они увели Льва с собой.

- Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, его допрашивают, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Журналист Лев Сперанский ранее писал про побег заключенных из изолятора в Истре, о деле "скопинского маньяка".