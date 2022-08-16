Журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского задержали в Москве

В Москве задержали журналиста Льва Сперанского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 16 августа сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста издания «Московский комсомолец» Льва Сперанского. В настоящий момент он находится на допросе. Причина задержания не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

«Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, его допрашивают», — рассказал собеседник агентства. По информации mk.ru, в этот момент в квартире также находилась жена и двое детей Сперанского.

Напомним, Лев Сперанский является специальным корреспондентом службы информации «МК», автором репортажей, статей и расследований криминальной и правовой тематики. Журналист писал о «скопинском маньяке» Викторе Мохове, о побеге из изолятора временного содержания в Истре и других громких происшествиях.