Ефимов: В Очаково-Матвеевском будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест

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В ближайшие годы застройщики возведут в столице более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому здесь в перспективе смогут трудоустроиться 33,3 тысячи человек. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего город заключил с инвесторами 22 соглашения о создании мест приложения труда. Их планируют создавать в разных районах, среди которых - Очаково-Матвеевское на западе Москвы.

«В рамках программы в этом районе появится более 3,5 тысячи дополнительных рабочих мест за счет строительства торгового и делового центров, а также двух образовательных учреждений, - отметил заммэра. - В результате будет введено в эксплуатацию более 76 тысяч квадратных метров недвижимости».

Например, по соглашению, подписанному городом в этом году, планируется возвести торговый центр на Очаковском шоссе. В здании площадью семь тысяч квадратных метров появится 250 рабочих мест. Ещё одно соглашение было оформлено в 2021-м. Документ предполагает строительство в 2024 - 2025 годах школы на 1000 мест и детсада на 250 мест на Озерной улице. Известно, что это позволит создать всего 190 рабочих мест.

«На этой же улице возведут деловой центр, где смогут работать более 3,2 тысячи человек, - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. - Площадь объекта составит почти 38 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год».

Напомним, программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. Застройщики получают льготу при переоформлении земли под жилье, в случае одновременного строительства коммерческих, промышленных или социальных сооружений. Доходность проекта девелоперу обеспечивает и продажа жилья, и бизнес-объект. При этом горожане получают дополнительные рабочие места. Программа расширилась с этого года. Льготами сегодня могут пользоваться также и представители сферы логистических услуг. Ещё одно изменение - взявшийся завершить стройку в короткий срок девелопер вправе оформить повышенную льготу. Если объект будет готов раньше на полгода или год, льгота вырастет на пять процентов. А если более чем на один год – на 10 процентов.