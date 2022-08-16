На станции метро «Физтех» началось сооружение стен

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На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжается строительство дополнительного участка длиной около шести километров. Напомним, на нем разместятся три станции - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Некоторыми подробностями продления действующей ветки поделился заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«На станции «Физтех» завершена разработка грунта котлована в зоне платформенной части и вестибюлей, - рассказал заммэра. - Объем механизированной выемки грунта составил 230 тысяч кубических метров».

По его словам, сейчас специалисты возводят основные конструкции. В частности, для сооружения лотковой плиты и стен станции уже уложено около 1200 кубометров бетона. Одновременно укладывается бетонная подготовка под основание будущего подземного комплекса.

Напомним, «Физтех» станет единственной на севере города станцией метро за пределами МКАДа. Для неё выбрали площадку в столичном районе Северный вдоль Дмитровского шоссе, севернее бульвара Академика Ландау. Работа кипит здесь в открытом котловане. Причем он стал одним из самых протяженных на участке продления Люблинско-Дмитровской линии - более 600 метров. Это объясняется тем, что односводчатая станция мелкого заложения будет конечной. Далее - только оборотные тупики.

Как пояснил глава Мосметростроя Сергей Жуков, там сейчас завершается выемка грунта. Кроме того, над забетонированными камерами съездов начали возводить тягово-понизительную подстанцию.

«Полностью уложено жесткое основание в перегонных тоннелях в сторону станции «Лианозово», продолжается укладка путевого бетона и монтаж рельсо-шпальной решетки», - уточнил Жуков.

Поезда с пассажирами поедут на новом участке салатовой ветки ориентировочно во второй половине 2023 года. Проще станет передвигаться по городу в первую очередь жителям районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселка Северный. Экономия времени в пути составит для них до 20 минут. Помимо этого, разгрузятся крупные столичные автомагистрали, прежде всего Дмитровское шоссе. Свободнее будет и на северных участках соседних линий метро - Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой.