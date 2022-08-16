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Общество16 августа 2022 16:37

Жители Москвы назвали сумму пенсии для комфортной жизни

Москвичи хотят получать около 50 тысяч рублей на пенсии
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичи хотят получать около 50 тысяч рублей на пенсии

Москвичи хотят получать около 50 тысяч рублей на пенсии

Фото: Shutterstock

Москвичи определили размер пенсии для комфортной жизни. Так, они хотят получать порядка 49 103 рублей в месяц. На такую же сумму рассчитывают и жители Санкт-Петербурга, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жители других российских городов-миллионников заявили, что им хотелось бы получать в среднем 43 918 рублей. При этом респондентам, живущим в сельской местности, для комфортной жизни достаточно было бы получать 33 736 рублей.

Отмечается, что мужчины чаще всего выбирали сумму выше, чем женщины: 43,9 тысяч рублей против 37,4 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, 57% опрошенных россиян намерены иметь дополнительные источники дохода при выходе на пенсию. Например, каждый пятый респондент планирует сдавать жилье в аренду, еще 14% рассчитывают на материальную помощь со стороны детей, а 11% - на зарплату жены или мужа. Откладывают деньги на пенсию 6% опрошенных.

Ранее KP.RU сообщал, что уровень бедности за 12 лет снизился в Москве до 5,6%. Этому поспособствовали доплаты для пенсионеров.