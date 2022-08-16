Жители Москвы назвали сумму пенсии для комфортной жизни

Москвичи хотят получать около 50 тысяч рублей на пенсии Фото: Shutterstock

Москвичи определили размер пенсии для комфортной жизни. Так, они хотят получать порядка 49 103 рублей в месяц. На такую же сумму рассчитывают и жители Санкт-Петербурга, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жители других российских городов-миллионников заявили, что им хотелось бы получать в среднем 43 918 рублей. При этом респондентам, живущим в сельской местности, для комфортной жизни достаточно было бы получать 33 736 рублей.

Отмечается, что мужчины чаще всего выбирали сумму выше, чем женщины: 43,9 тысяч рублей против 37,4 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, 57% опрошенных россиян намерены иметь дополнительные источники дохода при выходе на пенсию. Например, каждый пятый респондент планирует сдавать жилье в аренду, еще 14% рассчитывают на материальную помощь со стороны детей, а 11% - на зарплату жены или мужа. Откладывают деньги на пенсию 6% опрошенных.

Ранее KP.RU сообщал, что уровень бедности за 12 лет снизился в Москве до 5,6%. Этому поспособствовали доплаты для пенсионеров.