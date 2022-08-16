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Происшествия16 августа 2022 16:59

Насильник с шестью пальцами предстанет перед судом в Зеленограде

16 мая 2022 года обвиняемый пытался изнасиловать местную жительницу, однако мужчину спугнул прохожий
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Насильник с шестью пальцами предстанет перед судом в Зеленограде, обвиняемый признал вину

Насильник с шестью пальцами предстанет перед судом в Зеленограде, обвиняемый признал вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленоградском округе столицы перед судом предстанет обвиняемый в покушении на изнасилование женщины. Мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что в ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать насильника по необычной примете – у него обе кисти рук состоят из шести пальцев.

Следствие собрало необходимую доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд.

Как сообщал KP.RU, 16 мая 2022 года в Зеленограде мужчина с шестью пальцами на руках напал на местную жительницу. Инцидент произошел на пустынном участке недалеко от жилых домов. На помощь к женщине пришел неравнодушный прохожий. Потерпевшая написала заявление в полицию, вскоре преступника задержали, его выдала необычная примета.