Владислав Овчинский: Московские промышленники удостоились государственных наград и почетных званий

Владислав Овчинский отметил, что наград удостоились сотрудники предприятия, разработавшего вакцину от коронавируса

Четыре сотрудника московского инновационного предприятия удостоились Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свою работу над вакциной от коронавируса, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Еще два специалиста, которые работают на других столичных производствах, получили почетные звания.

Указом президента России награды присвоены директору биотехнологического производства завода «Биннофарм» Екатерине Гущиной, главному технологу «Биннофарм» Максиму Фаритову, мастеру участка инспекции и упаковки того же предприятия Галине Цыпуриной, а также вице-президенту компании «Р-Фарм» Ивану Семенову.

- Наш завод в Зеленограде стал первой в мире площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 и сегодня является флагманом в части выстроенного процесса промышленного производства биотехнологических препаратов и вакцин, - подчеркнул генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Сотрудники этого предприятия оказались не единственными отмеченными наградами и званиями работниками промышленности.

- В Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий. Это свыше 700 тысяч сотрудников. Многие из них внесли неоценимый вклад в экономику страны своими инновационными разработками, - отметил Владислав Овчинский.

В частности, звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» получил председатель совета директоров компании «Дымовское колбасное производство» Вадим Дымов. А звание «Заслуженного деятеля науки РФ» присвоили профессору, д.т.н., замначальника экспертно-аналитического центра компании «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Владимиру Бетанову.