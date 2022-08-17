Владимир Ефимов: Москва – лидер по выдаче льготных ипотек

В июле в столице было выдано льготных ипотек общим объемом 37,9 миллиарда рублей Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Москва остается лидером по количеству выданных гражданам льготных кредитов среди всех регионов России. Как отмечает Управление Росреестра столицы, в прошедшем июле специалисты зарегистрировали 8 083 договора ипотечного жилищного кредитования. Это различные ипотечные сделки, касающиеся и покупки новых квартир, и приобретения жилья на вторичном рынке.

«Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1 процента от общего объема выданных таких кредитов», - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - «В июле в столице было выдано льготных ипотек общим объемом 37,9 миллиарда рублей – это на 51,7 процента больше показателей июня, рекордный показатель с начала года. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов по льготной ставке на сумму свыше полутриллиона рублей».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошедшие семь месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 60 329 договоров ипотечного кредитования. Эти цифры на 16,13% ниже января-июля прошлого, 2021 года, когда таких сделок было зафиксировано порядка 71 930. Однако к показателям 2020 года зафиксирован рост на 27,46%. Тогда за семь месяцев зафиксировали 47 331 сделок.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов:

«Постепенная адаптация рынка к непростым экономическим реалиям и государственная поддержка отрасли в общем дают наиболее действенные результаты, что отражается в том числе и на регистрации ипотек в Москве. При этом важно учитывать, что Управление регистрирует уже состоявшиеся сделки по ипотеке, а значит в полной мере оценить эффективность господдержки мы сможем к концу летнего периода, когда Росреестр официально зафиксирует отклик покупателей на льготное кредитование».