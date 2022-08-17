В рамках празднования Дня флага России 22 августа на Поклонной горе состоится концерт

Праздничные мероприятия в честь Дня флага России пройдут в столичных парках, библиотеках, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и в домах культуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 22 августа на Поклонной горе пройдет праздничный концерт, посвященный Дню флага России. Тематические мероприятия также пройдут в столичных парках, библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети «Москино» и в домах культуры. День флага в столице отмечается уже в 29-й раз.

Концерт на Поклонной горе станет кульминацией праздника. Перед зрителями выступят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, известные музыкальные коллективы. На сцену выйдут Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие. Начало концерта в 17 часов.

Ранее в этот же день в 12 часов на Поклонной горе возле Музея Победы пройдет торжественная церемония разворачивания самого большого флага России. Площадь флага, хранящегося в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений». В торжественной церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, курсанты военных образовательных учреждений. Перед зрителями выступит оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве и его солист - исполнитель классической музыки, офицер запаса Даниил Корин. Волонтеры Музея Победы раздадут посетителям музея ленточки в цветах российского триколора и расскажут об истории флага и праздника.

Праздничные мероприятия в честь Дня флага России также пройдут во всех округах Москвы. Для жителей столичных районов готовятся концерты, лекции и мастер-классы.

День флага России в нашей стране отмечается с 1994 года. Новый государственный праздник был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина. Несколькими годами ранее, 20 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Тогда государственным флагом Российской Федерации стал исторический флаг России - полотнище из горизонтальных белой, синей и красной полос. В исторических хрониках упоминается, что впервые его подняли на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.