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Происшествия17 августа 2022 9:13

В МЧС взяли на особый контроль ситуацию с запахом гари в Москве

Спасатели постоянно следят за уровнем пожарной опасности на пограничных территориях Москвы и Подмосковья
Ирина РЕБРИКОВА
Маску надевать пока не стоит - специалисты заверяют, что ситуация с задымлением летом 2010 года не повторится

Маску надевать пока не стоит - специалисты заверяют, что ситуация с задымлением летом 2010 года не повторится

Фото: РИА Новости

В столичном управлении МЧС взяли на особый контроль ситуацию с распространением в Москве и Подмосковье запахов гари и дыма от полыхающих в Рязанской области лесных пожаров.

Спасатели ведут постоянное наблюдение за пожароопасной обстановкой на тех территориях Москвы, которые граничат с Подмосковьем. Контролирует обстановку руководство столичного главка. В работе заняты специалисты управления мониторинга и лабораторного контроля ГУ МЧС по Москве.

Как сообщал KP.RU ранее, источник задымления находится не на территории столичного региона, хотя дым дошел до юго-западных районов Москвы. При этом специалисты заверяют, что повторения 2010 года, когда столицу накрыл дым от торфяных пожаров, бояться не стоит.

Тем не менее, москвичей призвали быть осторожными с огнем. На территории Москвы и области из-за 30-градусной жары сохраняется высокий уровень пожароопасности.