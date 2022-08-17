В МЧС взяли на особый контроль ситуацию с запахом гари в Москве

Маску надевать пока не стоит - специалисты заверяют, что ситуация с задымлением летом 2010 года не повторится Фото: РИА Новости

В столичном управлении МЧС взяли на особый контроль ситуацию с распространением в Москве и Подмосковье запахов гари и дыма от полыхающих в Рязанской области лесных пожаров.

Спасатели ведут постоянное наблюдение за пожароопасной обстановкой на тех территориях Москвы, которые граничат с Подмосковьем. Контролирует обстановку руководство столичного главка. В работе заняты специалисты управления мониторинга и лабораторного контроля ГУ МЧС по Москве.

Как сообщал KP.RU ранее, источник задымления находится не на территории столичного региона, хотя дым дошел до юго-западных районов Москвы. При этом специалисты заверяют, что повторения 2010 года, когда столицу накрыл дым от торфяных пожаров, бояться не стоит.

Тем не менее, москвичей призвали быть осторожными с огнем. На территории Москвы и области из-за 30-градусной жары сохраняется высокий уровень пожароопасности.