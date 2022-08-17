Юрий Лоза пожаловался на отключение воды

Юрий Лоза рассказал, что из-за ремонта водопровода в его московской квартире нет ни горячей, ни холодной воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своём Telegram-канале 17 августа российский певец Юрий Лоза рассказал, что из-за ремонта водопровода в его квартире нет ни горячей, ни холодной воды уже четвёртый день. Артист порассуждал о неготовности жителей мегаполиса к такой потере благ цивилизации.

«Скажем, у меня нет ни двух ведер, ни коромысла, а тех жалких пятилитровых баллонов, что я способен принести, хватает лишь на то, чтобы смыть. Как раньше люди жили без водопровода, я просто не представляю», — посетовал Юрий Лоза.

Причиной отключения стали вынужденные ремонтные работы — поизносились клапаны и водопроводные трубы. По словам артиста, вернуть водоснабжение обещают к вечеру.