На востоке столицы остановили незаконную надстройку здания на начальном этапе

Нарушитель уже разобрал самовольно возводимые конструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые стены неожиданно начали появляться в нежилом здании на Суворовской улице, дом 19, строение 2 на востоке столицы. Это выявили сотрудники городской Госинспекции по недвижимости во время обследования территории. Выяснилось, что собственник двухэтажного дома затеял надстройку без оформления проектной документации и земельно-правовых отношений, а также без разрешения на строительство. Само здание площадью более 1158 квадратных метров используется уже давно - его построили в 1955 году. А теперь его владелец решил, мол, почему бы не изменить проект. Только «забыл» о необходимых в таком случае обязательных процедурах.

«Факт возведения самостроя был пресечен на начальном этапе, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. - В нарушение действующего законодательства собственник начал реконструкцию.

По периметру объекта на площади 304 квадратных метра стал возводить стены, выложил 45 сантиметров кирпичной кладки. Нарушителю было рекомендовано прекратить работы».

Сейчас площадь здания привели в порядок так, как и было ранее указано в документации. Собственник добровольно исправил свою ошибку и разобрал самовольно возводимые конструкции.