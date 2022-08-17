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Происшествия17 августа 2022 10:02

Тренера по хоккею обвинили в избиении 10-летнего воспитанника клюшкой

Из-за удара тренера у ребёнка остался большой синяк и ушиб
Сергей КУДРИН
В Западном округе Москвы тренер хоккейной секции, разнимая своих поссорившихся воспитанников, ударил одного из них клюшкой по ягодицам.

В Западном округе Москвы тренер хоккейной секции, разнимая своих поссорившихся воспитанников, ударил одного из них клюшкой по ягодицам.

Фото: Shutterstock

В Западном округе Москвы тренер хоккейной секции, разнимая своих поссорившихся воспитанников, ударил одного из них клюшкой по ягодицам. Об этом стало известно mk.ru.

По предварительной информации 15 августа, в районе полудня, два ученика хоккейной секции не могли решить, кому из них первому следует выходить на лёд, и поссорились. Завязалась потасовка, в ходе которой дети упали на лёд и разнимать их подошёл тренер. Он ударил ребёнка что был сверху клюшкой по ягодицам.

Несмотря на то что ребёнок был облачён в хоккейную форму, удар был достаточно сильным чтобы оставить большой синяк. При осмотре врачи также диагностировали ушиб. Правоохранительные органы уже начали проверку этого инцидента.

По словам родителей воспитанников хоккейной секции, тренер и раньше проявлял чрезмерную строгость по отношению к своим ученикам.