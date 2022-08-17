Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве перестанет пахнуть гарью

Телеграм-канал «Часовой погоды»

Принесший в Москву и Московскую область запах гари рязанских пожаров ветер не изменит направления как минимум еще 60 часов, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он предположил, что столичный регион избавится от задымления лишь тогда, когда потушат сами возгорания.

Синоптик опубликовал диаграмму, на которой показал направления трех воздушных потоков, которые проходят на разных высотах.

Потоки нижних высот - полтора и три километра - проходят с юго-востока на северо-запад, накрывая юго-западную часть Москвы. Поток высоты пять километров идет с юга восточнее столицы и затрагивает ее северо-восточную часть.

Как сообщал KP.RU, Москва направила к очагам лесных пожаров в Рязанской области 78 единиц техники, включая три вертолета. Рязанским спасателям будут помогать порядка 240 пожарных из столицы.

Несмотря на то, что задымление выглядит масштабным, специалисты не видят причин для того, чтобы бояться повторения ситуации лета 2010 года. Тогда Москву накрыл мощный смог от торфяных пожаров.