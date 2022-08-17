Где в Москве раздают бесплатную воду из-за жары 17 августа

Пока воду раздают на восьми станциях столичной подземки, но список может увеличиться Фото: Департамент транспорта Москвы

Из-за 30-градусной жары пассажирам общественного транспорта в Москве раздают бесплатные бутылки с питьевой водой, сообщает столичный Дептранс.

Традиционно мера коснулась самых жарких станций подземки. С 13:00 17 августа воду можно получить на восьми станциях метро «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская».

Получают воду и пассажиры автостанции «Орехово». Кроме того, ее раздают в экспресс-автобусах, которые следуют в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Вечером в час пик воду начнут раздавать на восьми столичных вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Ленинградском. Также водой обеспечат пассажиров железнодорожных станций «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская».

Как сообщал KP.RU ранее, жаркая погода продержится в столице еще долго, но 19 и 20 августа даст горожанам передышку. Ожидается, что в эти дни температура поднимется только до +26...+27 градусов.