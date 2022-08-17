Украинка выселила русских жильцов с кошкой из квартиры в Москве

56-летняя украинка кричала, что Владимир и его девушка – «русские фашисты»

Украинка выселила из квартиры в Москве русских арендаторов из-за якобы поддержки ими спецоперации. О скандальной истории сами жильцы, парень и девушка, рассказали SPB.KP.RU.

По словам Владимира (имя героя истории изменено), они исправно платили арендную плату, никогда не шумели, и бережно относились к съёмному жилью, но владелица квартиры Полина в один из дней пришла к ним и начала угрожать «крепкими ребятами», если пара не съедет из её квартиры. При этом 56-летняя украинка кричала, что Владимир и его девушка – «русские фашисты». За 20 минут молодым людям пришлось собрать вещи, домашнюю кошку и покинуть квартиру. С того момента прошла неделя, пока что они живут в рабочем офисе молодого человека.

«Я ни в коем случае ее не провоцировал. Я пытался примириться. Не кричал, что я за или против кого-то. Я лишь сказал: «Я русский и горжусь этим»», – говорит Владимир.

По словам Владимира, они исправно платили арендную плату, никогда не шумели, и бережно относились к съёмному жилью Фото: Личный архив

Залог за квартиру, 90 тыс. рублей, Полина паре пока не вернула, но после того как Владимир попытался выйти на связь с дочерью бывшей хозяйки, моделью Ангелиной, их обвинили в порче имущества и назвали «свиньями».

«Нам немыслимо слышать, что ты русский и за Путина. Потому что мы украинцы, ты сам все понимаешь. К тому же вы сломали шкаф, сожгли мультиварку, испортили раковину на кухне, содрали плинтусы, выбросили шторы наши белые, украли пылесос. Свиньи как так можно?», – процитировал Ангелину молодой человек. Комментировать выселение россиян для KP.RU модель отказалась.

Наши коллеги обратились к юристу, эксперту по сделкам с недвижимостью Дарье Комаровой, которая напомнила о необходимости заключения арендного договора, и проведения юридической проверки собственника жилья прежде, чем заселяться в чужую квартиру.