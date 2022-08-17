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Общество17 августа 2022 11:48

«Вплоть до финансирования терроризма»: Юрист предупредил москвичей об опасности перевода оплаты на карту продавцам

Юрист Карабанов предупредил москвичей об опасности перевода денег продавцам по номеру телефона
Мила ГЕНЬ
Владелец карты может оказаться причастным к преступлениям, быть внесенным в список иноагентов или причастных к терроризму

Владелец карты может оказаться причастным к преступлениям, быть внесенным в список иноагентов или причастных к терроризму

Фото: Алиса ТИТКО

В небольших магазинах, на рынках и других торговых точках Москвы нередко можно встретиться с просьбой оплатить товар или услугу переводом по номеру телефона продавца. Юрист Александр Карабанов рассказал KP.RU, что такой способ не всегда безопасен для покупателя.

Дело в том, что владелец карты может оказаться причастным к преступлениям, быть внесенным в список иноагентов или причастных к терроризму.

«В последствии с этой карты могут финансироваться незаконные действия в России или за пределами страны. Для покупателя это может стать потенциальной проблемой», — пояснил Александр Карабанов.

Другая причина, почему переводить деньги за товар не стоит, кроется в том, что в этом случае доказать покупку очень сложно — при таком способе оплате чек вы не получите.

Добавим, что переводы через систему СБП (с помощью QR-кода) абсолютно законны и безопасны.