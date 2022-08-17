Суточное число новых случаев заболевания коронавирусом в Москве увеличилось вдвое

В Москве за сутки выявили 10 241 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве впервые с 16 февраля 2022 года выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом, за сутки показатель увеличился почти вдвое – с 5530 до 10 241, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф 17 августа 2022 года.

За этот же период госпитализировано 407 москвичей, 7820 пациентов выписались из стационаров, от ковида скончался 21 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в столице зарегистрировали 2 928 275 случаев заражения, выздоровело 2 696 223 жителей.

По России за прошедшие сутки зафиксировали 33106 инфицированных коронавирусом, в больницы попали 3167 россиян, умерло 63 человека.

Ранее KP.RU сообщал, что врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве в сентябре: именно в этот период люди вернутся из отпусков и с каникул. По словам специалистов, показатели начнут снижаться примерно через две-три недели.

Напомним, в оперштабе попросили москвичей снова носить маски из-за ковида, а также проходить вакцинацию и ревакцинацию из-за распространения подвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».