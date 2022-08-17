В Москве задержали подозреваемого в угоне каршеринговой машины

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудниками ДПС в Москве был задержан пытавшийся уйти от погони водитель арендованного автомобиля. По предварительным данным подозреваемый заказал машину у каршеринговой компании с помощью аккаунта своего знакомого, но когда инспекторы попытались его остановить для проверки – проигнорировал их, из-за чего началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

Уходя от преследования, 19-летний приезжий не справился с управлением и врезался в бордюр. После того, как его задержали, выяснилось, что у молодого человека нет прав на управление автомобилем. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и составлен ряд административных протоколов. В качестве меры наказания были выбраны подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал о другом громком случае, когда двое пассажиров, угрожая ножом, угнали машину таксиста в Москве, также забрав у него телефон, бумажник с банковскими картами, водительским удостоверением и деньгами.