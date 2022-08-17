Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после аварии с самосвалом

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после ДТП грузовиком Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), где днем 17 августа произошла авария с участием нескольких автомобилей и грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Судя по кадрам, водитель фуры влетел в машину такси, после столкновения транспортное средство отлетело на другую полосу, пострадали еще несколько автомобилей.

На участке работали оперативные службы города. Движение было затруднено, работала одна полоса из четырех. Столичным автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные пути проезда. Сообщение об открытии движения по трем полосам вышло в 13:48.

Ранее KP.RU сообщал, что такси врезалось в грузовик в районе Сигнального проезда в Москве. Один из двух пострадавших оказался заблокирован в покореженном автомобиле, его вытащили сотрудники МЧС. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.