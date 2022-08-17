Житель Москвы предался любовным утехам с солонкой и попал в больницу

Москвич попытался изменить своей девушке с солонкой, а после этого попал в медучрежение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве мужчина решил изменить своей девушке с солонкой, однако после сексуального эксперимента он оказался на хирургическом столе в больнице, сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел во вторник ночью, 16 августа 2022 года. 31-летний москвич остался один дома, пока его возлюбленная работала в ночную смену. Мужчина заскучал и решил посмотреть ролики эротического характера. После этого житель столицы захотел повторить увиденное и поместил в свое тело небольшую керамическую солонку, которую заметил на кухне.

Извлекать инородный предмет из тела мужчины пришлось столичным врачам. Они смогли это сделать после нескольких попыток.

Ранее KP.RU сообщал, что 14-летний юноша надругался над 10-летним приятелем в Лосино-Петровском. Подросток заманил мальчика в подвал и начал к нему приставать, о случившемся ребенок рассказал бабушке. Семья подала заявление в полицию, старшеклассника задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.