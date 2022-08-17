Вице-губернатор Ленобласти Сергей Харлашкин доставлен на допрос в СК в Москву

Сергей Харлашкин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Вице-губернатор Ленинградской области и экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин дает показания в Следственном комитете в Москве. С ним поговорят о деле «Метростроя», сообщает «РГ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, «Метрострой» Сергей Харлашкин возглавлял с декабря 2019 по август 2020 года. В этот период строительная компания фактически находилась в состоянии банкротства. Рабочие не могли получить зарплату в течение нескольких месяцев. Вот здесь и кроется вопрос, который, вероятно, экс-чиновнику Смольного зададут столичные следователи: как именно проходило погашение задолженности. Есть версия, что нецелевым образом - из кредитных средств, выделенных на строительство новых станций.

Центральный аппарат СК РФ расследует факты миллиардных хищений при строительстве петербургского метрополитена. Ранее «Метростроем» управляли представители одной семьи: Вадим Александров, а после его сын Николай. Последнего арестовали в декабре 2019 года из-за фиктивного исполнения государственного контракта. Ущерб составил не менее 178 миллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что главу отдела противодействия коррупции Александра Басова арестовали за взятку. Мужчина требовал пять миллионов рублей за прекращение проверок, связанных с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в городе.