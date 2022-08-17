Москва стала самым популярным городом РФ среди туристов в сентябре

Москва оказалась самым популярным туристическим направлением у россиян в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва оказалась самым популярным туристическим направлением в сентябре 2022 года. На столицу приходится 17,9% всех запросов по поиску авиабилетов по всей стране. Средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 6,1 тысяч рублей, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В тройку также вошли Сочи и Санкт-Петербург с 15,7% и 11,5% запросов на перелеты соответственно. Чтобы попасть в эти города, путешественнику придется отдать 7,6 тысячи рублей и 6,2 тысячи рублей на билеты в одну сторону.

На четвертой строчке расположились Минеральные Воды с показателем 3,4% и стоимостью авиабилета в 6,6 тысячи рублей. Следом идет Екатеринбург – 2,7% и 8,9 тысячи рублей, Калининград – 2,6% и 6 тысяч рублей и Махачкала – 2,4% и 7,1 тысячи рублей. В десятку популярных направлений в первом месяце осени также попали Сургут, Казань и Самара.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва стала лидером по «индексу» шаурмы среди российских городов-миллионников. Жители столицы могут купить на месячную зарплату 406 порций этого фастфуда при средней цене в 289 рублей.