В Москве грабители отняли у прохожих рюкзак с тремя миллионами рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские в Москве задержали по горячим следам троих подозреваемых в разбойном нападении, после звонка очевидицы произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, на потерпевших напали возле торгового центра на Рязанском проспекте. Трое злоумышленников подбежали к ним, распылили перцовый баллончик и, забрав рюкзак с деньгами, скрылись. Случайная свидетельница случившегося сразу сообщила в полицию.

За несколько часов сотрудникам уголовного розыска и полиции удалось задержать подозреваемых, их обнаружили на Ярославском шоссе. При себе у троих приезжих обнаружился похищенный рюкзак с 3 млн рублей, который был изъят правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, иностранцам грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас их поместили под стражу, а один из пострадавших госпитализирован с ожогом глаз и травмой головы.