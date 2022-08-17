Тело программиста с предсмертной запиской нашли в лесопарке в Москве

В Москве нашли тело 34-летнего программиста, он оставил записку Фото: МВД Медиа

В Москве в одном из лесопарков нашли тело успешного программиста. Мужчине было 34 года, при нем была предсмертная записка, сообщает «Пятый канал».

«В моей смерти прошу никого не винить. Я перезагружаюсь, иначе не вывезу и сойду с ума», - написал мужчина.

По информации столичных полицейских, молодой человек занимался разработкой компьютерных программ, а также другими IT-проектами. У него не было проблем с жильем: он проживал в престижном районе города. О психологических проблемах умершего пока ничего неизвестно. Однако он не стоял на учете в наркологических или психдиспансерах.

Обстоятельства случившегося будут выяснять правоохранители.

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