Раскрыто, почему могилу Юры Шатунова закатали в бетон

Несколько дней назад на могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве установили бетонную плиту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад на могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве установили бетонную плиту. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал aif.ru, что конструкция стала первым этапом подготовки к установке памятника. Его поставят в 2023 году.

На могилу артиста вернут крест, который пришлось убрать из-за работ. Бетонную конструкцию засыпят землёй и она перестанет привлекать столько внимания.

«И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», — добавил Кудряшов.

Ранее KP.ru сообщал, что из-за неадекватного поведения поклонников Юрия Шатунова, его могилу пришлось охранять вооружённому сотруднику Росгвардии.

Напомним, артист скончался 23 июня 2022 года от инфаркта. Экс-солисту «Ласкового мая» стало плохо во время отдыха с друзьями.