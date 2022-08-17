Еще на пяти станциях метро Москвы раздают бесплатную воду

Еще на пяти станциях метро Москвы пассажирам раздают бесплатную воду Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве еще на пяти станциях метрополитена пассажирам начали раздавать бесплатную питьевую воду из-за 30-градусной жары, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Так, по результатам мониторинга температуры с 17:00 17 августа, бутылку освежающей воды можно получить на станциях «Белорусская» (Замоскворецкой линии), «Беговая», «Динамо», «Баррикадная», «Улица 1905 года».

Как сообщал KP.RU, из-за знойной погоды с 13:00 воду начали раздавать на восьми станциях подземки: Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции «Орехово».

Кроме того, воду можно получить в экспресс-автобусах, направляющихся в аэропорты Домодедово и Шереметьево. Также в среду вечером в часы пик воду будут раздавать на восьми столичных вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Ленинградском, а также на ж/д станциях «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская».

Напомним, в Москве 17 августа воздух прогреется до +31 градуса, будет дуть слабый ветер. Ожидаются магнитные бури.