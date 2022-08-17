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Общество17 августа 2022 14:37

Еще на пяти станциях метро Москвы раздают бесплатную воду

С 17:00 воду раздают на станциях «Белорусская» (Замоскворецкой линии), «Беговая», «Динамо», «Баррикадная», «Улица 1905 года»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Еще на пяти станциях метро Москвы пассажирам раздают бесплатную воду

Еще на пяти станциях метро Москвы пассажирам раздают бесплатную воду

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве еще на пяти станциях метрополитена пассажирам начали раздавать бесплатную питьевую воду из-за 30-градусной жары, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Так, по результатам мониторинга температуры с 17:00 17 августа, бутылку освежающей воды можно получить на станциях «Белорусская» (Замоскворецкой линии), «Беговая», «Динамо», «Баррикадная», «Улица 1905 года».

Как сообщал KP.RU, из-за знойной погоды с 13:00 воду начали раздавать на восьми станциях подземки: Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции «Орехово».

Кроме того, воду можно получить в экспресс-автобусах, направляющихся в аэропорты Домодедово и Шереметьево. Также в среду вечером в часы пик воду будут раздавать на восьми столичных вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Ленинградском, а также на ж/д станциях «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская».

Напомним, в Москве 17 августа воздух прогреется до +31 градуса, будет дуть слабый ветер. Ожидаются магнитные бури.