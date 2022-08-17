Подмосковные шоколадные фабрики выразили готовность заменить продукцию Lindt

После ухода бренда шоколада Lindt с российского рынка подмосковные фабрики готовы заменить продукцию западной марки. На фабрике «Победа» уже могут производить аналоги шоколада Lindt & Sprungli, KitKat, сообщили РИАМО в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

"У нас превосходный парк оборудования, даже более нового, чем у иностранных производителей. Например, линия для производства шоколадных масс у нас такая же, как на фабрике Lindt & Sprungli, только более современная. Уже сегодня мы можем произвести аналоги шоколада Lindt & Sprungli, KitKat", — рассказала директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева.

Напомним, швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli решил уйти с российского рынка. В заявлении говорится, что компания будет поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местных законов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») заявили, что не все европейское сырье удалось заменить поставками из «дружественных» азиатских и ближневосточных стран, а также своими российскими. Из-за этого в перспективе могут возникнуть проблемы с выпуском шоколада, халвы, карамели, вафель и даже выпечки. Иссякнут запасы необходимых эмульгаторов. То есть не то чтобы им вообще нельзя найти замену. Но привычный шоколад с другим вкусом — это, по сути, уже другой продукт. Подробнее читайте здесь