«Друзья, вы крутые!»: Владимир Филиппов, - об участниках ток-шоу «Гордость «Московского долголетия»

Фото Олеся Зуйко

17 августа на летней эстраде Екатерининского парка в Москве состоялось ток-шоу «Гордость «Московского долголетия», где были представлены самые талантливые и неординарные участники проекта. Трансляция проходила на аккаунте проекта в социальной сети «ВКонтакте». Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил, что даже в августе, когда москвичи старшего возраста часто заняты внуками и работой на дачах, более 150 тысяч человек посещают различные занятия проекта «Московское долголетие».

«Мы гордимся каждым участником, который не побоялся и сделал самый сложный первый шаг – пришел в проект, отбросив опасения: я буду учиться танцевать, петь, рисовать или заниматься спортом – что скажут соседи? Друзья, вы крутые! – обратился к участникам встречи Владимир Филиппов. – Своим примером вы помогаете своим соседям, родственникам, друзьям и подругам приходить в «Московское долголетие».

Проект постепенно меняется, подстраиваясь под запросы москвичей старшего возраста. В новом «сезоне» «Московского долголетия», когда устоятся морозы, в парках и зеленых зонах столицы планируется открыть занятия по направлению лыжи и коньки. Кроме того, по просьбам участников в проекте будут расширяться программы по финансовой, правовой, цифровой и потребительской грамотности. Как сказал Филиппов, это новая грамотность XXI века, которая нужна современному человеку в любом возрасте, чтобы сохранить душевное спокойствие, не стать жертвой мошенников и пользоваться всеми городскими цифровыми сервисами.

Во время эфира гости познакомились с двадцатью яркими участниками «Московского долголетия». Каждый из них поделится личной историей о том, как изменилась жизнь и какую роль в этом сыграл проект.

Например, Наталья Андреевна Лобачева в декабре 2020 года начала изучать итальянский язык. Была у нее такая мечта, которую позволило реализовать «Московское долголетие»! Но на этом не остановилась. Приступила к переводу итальянских песен. Пишет стихи. Как говорит сама Наталья Андреевна: «Видимо, в душе что-то отозвалось!»

Светлана Шамина - яркий пример активного человека, которая участвует во всех спортивных мероприятиях «Московского долголетия»: «Zumba», гимнастика, марафон по скандинавской ходьбе и др. Показывает высокие результаты в сдаче нормативов ГТО.

«Одним из достижений могу похвастаться - села на шпагат, благодаря упорным занятиям пилатесом в «Московском долголетии», - резюмирует Светлана Николаевна.

Как видим, на пенсии жизнь только начинается…