Ефимов: В столице реорганизуют ещё четыре участка бывших промзон

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Проект комплексного развития территорий (КРТ) позволит преобразить ещё четыре участка в заброшках. Они расположены на севере, северо-западе, юго-востоке и юге Москвы. Их общая площадь - около 31 гектара. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестиции в эти проекты составят всего более 81,5 миллиарда рублей.

«Сейчас эти земли используются неэффективно: преимущественно там расположены склады, а на одном участке – долгострой, - отметил заммэра. - В будущем на их месте появится комфортное жилье, социальные, досуговые и деловые объекты, магазины. Будет создано более 16,7 тысячи мест для различных специалистов».

Известно, что складами заняты три из намеченных в реорганизации участков - в бывших промзонах «Грайвороново» в Текстильщиках и «Варшавское шоссе» в Нагорном районе, а также в Хорошево-Мневниках на проспекте Маршала Жукова. Их владельцам полагается компенсация, которая складывается из рыночной цены земли и размещенных на ней строений. Теперь за проекты возьмутся городские операторы.

Еще один участок - в Дмитровском проезде, владение 1Г. Его сейчас занимает долгострой – гараж-стоянка. Девелопер, который будет приводить в порядок эту территорию, построит на ней общественные сооружения.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми подробностями проектов. На участках появится около 720 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них общественные строения займут примерно 568 тысяч квадратных метров, более 31 тысячи «квадратов» которых отдадут под гостиницу.

«Там возможно также построить магазины, банки, кафе и рестораны, - добавил Гаман. Свыше 151 тысячи квадратных метров займет современное жилье».

Напомним, благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в столице проводится КРТ бывших промзон и неиспользуемых участков. Город дополнительно получает порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составят всего семь триллионов рублей. При этом в бюджет поступит около трех триллионов рублей.