Сергунина: Москвичи предложили более 1,6 тысячи идей по развитию ВДНХ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги проекта, посвященного ВДНХ, подводят на платформе «Город идей». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, предложили свои идеи по развитию ВДНХ и поучаствовали в их обсуждении 18 тысяч человек.

«За последние годы выставка преобразилась. Это не только одно из самых больших выставочных пространств, но и территория для отдыха всей семьей. Мы получили больше 1,6 тысячи идей, касающихся ее дальнейшего развития. Самые интересные из них определили эксперты и сами горожане. Среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей», — рассказала Наталья Сергунина.

Напомним, развитие ВДНХ стало уже 40-м проектом на платформе «Городе идей». Причем одним из самых популярных. С 2014 года, когда заработала платформа, жители предлагают на ней улучшающие столицу изменения в самых разных сферах. Среди них - цифровизация, культура, предпринимательство, здравоохранение, образование и транспорт.

КАКИЕ ТЕМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ

Идеи для главной выставки страны принимались по трем направлениям. Больше всего мнений на этапе «Предлагай» было высказано в теме «ВДНХ развлекательная» - 679. Далее количество полученных инициатив выглядит так:

- «ВДНХ сервисная» - 539;

- «ВДНХ спортивная» - 399.

Среди идей - привлечение волонтеров для озеленения, проведение экскурсий по фонтанам, организация зон свежести с распылением воды.

В тематических обсуждениях проекта горожане оставили более двух тысяч комментариев. Тема «ВДНХ парковая» собрала больше всего комментариев - 810. Далее идут «ВДНХ гастрономическая» (662 отзыва) и «День развлечений на ВДНХ».

На этапе «Оценивай» участники оставили более 57 тысяч оценок. По итогам пользовательского голосования самые популярные идеи будут реализованы.