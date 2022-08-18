Порывистый ветер, 30-градусная жара и смог ожидаются в Москве 18 августа

Аномально жаркая погода пока не собирается покидать Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 августа в Москве столбики термометра поднимутся до +29...+31 градуса, температура воздуха вновь окажется на 8-9 градусов выше нормы для последнего месяца лета, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Слабым, но все же спасением от жары послужит порывистый ветер.

Синоптик уточнил, что скорость его составит от трех до восьми метров в секунду. А направление останется восточным и юго-восточным, что, как уже писал KP.RU, станет причиной дальнейшего распространения смога от рязанских пожаров над Москвой.

- 18 августа в Москве сохранится аномально высокий температурный режим. В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться юго-западной перифирией антициклона. Это значит, что солнечная, сухая погода задержится еще на какое-то время, - отметил Евгений Тишковец.

Синоптик также добавил, что атмосферное давление несколько поднимется и составит 752 мм ртутного столба.