Смог от рязанских пожаров добрался до центра Москвы

В ближайшие 36-48 часов дым продолжит накрывать город

Задымление, которое принес из Рязанской области юго-восточный ветер, теперь наблюдается не только на юге и юго-западе Москвы, но и в центре столицы. Внутри территории в пределах ТТК снижена видимость, можно почувствовать запах гари. Прежде различимые с Садового кольца башни «Москва-Сити» теперь видны неотчетливо.

Также в дымке растворяются и очертания жилищных комплексов на юге города. В соцсетях москвичи публикуют кадры тонущей в дыму Рассказовки, Бутово и Домодедово. К слову, аэропорты столицы пока работают без изменений графика.

Как сообщал KP.RU ранее, синоптики дают относительно смога неутешительный прогноз. В ближайшие 36-48 часов сохранится ветер прежних направлений, а значит, он продолжит доносить до города потоки дыма и копоти.

Специалисты советуют меньше бывать на улице, держать окна закрытыми, а в помещении проводить уборку и увлажнять воздух. Также рекомендуют пить больше воды, а на открытом воздухе пользоваться респираторами или масками.