Дворника в Москве арестовали по подозрению в растлении детей

В Москве задержали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали дворника по подозрению в сексуальном растлении детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, гражданин Узбекистана, работавший дворником, подошел к компании несовершеннолетних, гулявшей во дворе, и начал совершать действия сексуального характера. Об этом рассказали родители детей сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина, находившийся на территории РФ нелегально, арестован Головинским районным судом до 14 октября. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал, что официант кафе в Москве изнасиловал коллегу прямо на рабочем месте. Со слов 21-летней жертвы, коллега, занимающий должность официанта, накинулся на нее во время рабочей смены 15 августа. 23-летнего молодого человека задержали на следующий день.