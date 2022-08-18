На северо-западе столицы стало меньше нарушений в сфере землепользования

За семь месяцев 2022 года проверки прошли на территории в 36,1 миллиона квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, постоянно проводит профилактику нарушений земельного законодательства. Благодаря этому их число на северо-западе Москвы уменьшилось в 1,5 раза. За семь месяцев 2022 года в округе проверки прошли на территории в 36,1 миллиона квадратных метров. Во время обследования специалисты контрольного ведомства обнаружили 376 нарушений. Из них 143 – земельные и 233 – при использовании городских нежилых помещений.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фактов несоблюдения земельного законодательства снизилось на 33 процента, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Существенное влияние на это оказывает разъяснительная работа специалистов Инспекции».

По его словам, консультации и вебинары позволяют повышать уровень правовой грамотности тех, кто пользуется в столице имуществом. При этом у всех участников мероприятий складывается единое понимание обязательных требований закона.

«До конца 2022 года мы проведем более 50 профилактических мероприятий», - уточнил Бобров.

Кроме того, в этом году с января по июль в Северо-Западном округе столицы вывели «из тени» 128 незаконных построек, освободили общественные пространства и снесли 39 самостроев площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Остальные стихийные сооружения сейчас готовят к демонтажу.