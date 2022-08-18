Ефимов: Инвестиционным порталом Москвы пользуются 8,8 миллиона человек

Благодаря онлайн-платформе ведение бизнеса в столице становится проще и удобнее Фото: Shutterstock

Настоящим офисом инвестора можно назвать действующий с 2014 года в столице Инвестиционный портал Москвы. На нем публикуется актуальная информация о городских инвестпроектах, программах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за все время работы у портала насчитывается уже почти 8,8 миллиона пользователей. При этом было более 17 миллионов посещений.

«За прошлый год на портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов, за первую половину 2022-го – более одного миллиона», – уточнил заммэра.

Цифры говорят сами за себя. Только личных кабинетов инвесторов на платформе создано 76 тысяч! За прошлый год учетные записи оформили 22 тысячи человек, а за последнее полугодие – 11 тысяч.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко перечислил основные возможности в бизнесе, которые открываются для зарегистрированных на портале. Среди них - подача заявки на присвоение статусов, дающих право на преференции, запись на осмотр городской недвижимости, отправка инвестиционных проектов на рассмотрение, вход в городскую программу для девелоперов. И это ещё не все.

«Получить доступ к этим сервисам можно и без создания отдельного аккаунта, - пояснил Лысенко. - Пользователи могут использовать Mos.ID или учетную запись Портала поставщиков».

Ещё несколько данных статистики Инвестпортала: 535 тысяч - именно столько раз представители бизнеса пользовались его цифровыми инструментами. Причем из них 155 тысяч раз – в прошлом году, 74 тысяч раз – с января по июнь этого года.

Как отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, для столичных властей и бизнеса Инвестпортал стал оперативным каналом связи. Например, действующая на нем линия прямых обращений позволяет инвесторам узнать детали процедуры торгов или получения финансовой поддержки.

«Всего на линию поступило 15 тысяч обращений, в прошлом году – 3,9 тысячи, в январе – июне этого – 1,4 тысячи, - добавил глава ведомства. - Сервис «Московский инвестор» позволяет предпринимателям отправлять вопросы по ведению инвестиционной деятельности и предложения по улучшению инвестклимата в столице. В прошлом году инструментом воспользовались 1,2 тысячи раз, за шесть месяцев этого года – 465 раз».