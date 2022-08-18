Роспотребнадзор будет проводить усиленный мониторинг воздуха в Москве

В Роспотребнадзоре пообещали каждый день проводить усиленный контроль за загрязнением воздуха до тех пор, пока ситуация не стабилизируется

Мониторинг воздуха в Москве, которую накрыло дымом от лесных пожаров в Рязани, продолжится. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве пообещали каждый день проводить усиленный контроль за загрязнением воздуха до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Специалисты берут пробы воздуха в разных административных округах и проводят исследования.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, из-за ветра смог останется над Москвой как минимум до субботы, 20 августа. Причина этого состоит в том, что юго-восточный ветер, который принес дым в столицу, не сменится как минимум 36-48 часов.

Тем временем на тушение пожаров в Рязани отправили уже вторую группировку спасателей из Москвы. Этой группе поставлена задача не допустить того, чтобы огонь перекинулся на населенные пункты, а также помочь ликвидировать возгорания.