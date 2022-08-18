Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии площадей пожаров

Московский регион накрыл дым от пожаров в Рязанской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Рослесхоз возложил ответственность за лесные пожары на органы лесного хозяйства Рязанской области. Как сообщается в Телеграм-канале ведомства, они скрыли истинные масштабы пожаров, в связи с чем усилия по наращиванию федеральных сил не были приложены вовремя.

По состоянию на утро 18 августа благодаря действиям авиации сбит верховой пожар. Тем не менее площадь, на которую распространился низовой пожар, остается большой.

Бороться с огнем отправлена еще одна группа спасателей из Москвы. В состав сводного отряда вошли 57 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Этой группе поставлена задача не допустить того, чтобы огонь перекинулся на населенные пункты, а также помочь ликвидировать возгорания.

Тем временем московский регион уже задыхается от рязанского дыма. Утром 18 августа юг и центр столицы накрыл смог. Роспотребнадзор в усиленном режиме проводит мониторинг воздуха и рекомендует москвичам носить маски и не открывать окна.