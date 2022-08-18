Собянин рассказал о развитии Отрадного, а также Северного и Южного Медведково

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов в СВАО, уделив особое внимание планам развития социальной сферы Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, как будут развиваться до конца года три района Северо-Восточного округа столицы: Северное и Южное Медведково и Отрадное. Он затронул темы реновации, транспорта, благоустройства, строительства и реконструкции социальных и спортивных объектов.

Дома именно Южного Медведково попали в первые проекты реновации четыре года назад. Ее реализация продолжается до сих пор, расселить осталось 18 домов.

В Отрадном реновация затронет бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе». Ее место займут жилые кварталы и различные социальные объекты и магазины, а также офисные центры. Финансовый объем проекта - 45,5 млрд рублей.

Для упомянутых районов остро стоит транспортная проблема, причем касается она не столько пассажиров общественного транспорта, сколько автомобилистов. Положение последних должно улучшить открытие после реконструкции развязки МКАД и Осташковского шоссе. Кроме того, значительно разгрузит районные дороги запуск Московского скоростного диаметра. Напомним, для жителей Москвы проезд по нему будет бесплатным.

Главным проектом в сфере благоустройства данной территории остается создание Парка Яуза. У парка будут выходы к Лосиному острову, главному Ботсаду, Сокольникам, ВДНХ, так что прогулка по зеленым территориям сможет занять весь день. В парке разбивают пешеходные дорожки, прокладывают дорожки для велосипедистов, обустроивают детские, спортивные и смотровые площадки.

- В этом году выполняем реабилитацию участков поймы Яузы вдоль Северодвинской улицы от Широкой до Енисейской улиц, - добавил Сергей Собянин.

В социальной сфере наиболее важным является завершение реконструкции здания горполиклиники № 107 и ее четвертого филиала на улице Пестеля. Работы закончат в 2023 году.

До конца 2022 года начнет работать новая детская поликлиника на Полярной улице. Реконструируют детскую поликлинику № 110 на улице Декабристов, кроме того, ее расширят за счет пристройки. На Полярной до конца года планируется построить детский сад на 300 мест.