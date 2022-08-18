Андрей Бочкарев: В Москве за 10 лет планируется построить еще 600 км дорог

Строительство новых дорог и развязок улучшает экологию города и делает воздух чище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве до 2023 года планируется построить 600 километров новых дорог, сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов, - рассказал Андрей Бочкарев.

Вице-мэр города уточнил, что, по предварительным оценкам экспертов, в столице предстоит построить 590 километров улично-дорожной сети, 92 пешеходных перехода и 117 других сооружений. Масштабное строительство необходимо для улучшения транспортной доступности всех районов постоянно развивающейся столицы.

- Столь масштабные планы развития дорожной сети отвечают планам и перспективам развития Москвы и всей агломерации, - подчеркнул Андрей Бочкарев.- Они позволят улучшить транспортную доступность многих районов города, сократят время, затрачиваемое в дороге, а значит, и повысят комфорт жизни в столице.

Только до конца 2024 года будет проложено почти 250 километров дорог. Всего же за последние десять лет в Москве построили более 1121 километра трасс. Это примерно 20% от уже существующей улично-дорожной сети. Кроме того, с 2011 года в столице оборудовали 274 внеуличных пешеходных перехода и построили 331 искусственное транспортное сооружение.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что основным проектом в ближайшие годы станет Московский скоростной диаметр. Новая магистраль улучшит транспортную ситуацию для пяти миллионов жителей в более чем 40 районах города. Московский скоростной диаметр существенно разгрузит дороги столицы. Транспортный поток на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАДе снизится на 30%. Кроме того, скоростной диаметр позволит быстрее добираться до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово». Главный участок Московского скоростного диаметра – Северо-Восточную хорду планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Юго-Восточную хорду собираются сдать в 2023 году.

Еще один важный для города проект - программа реконструкции устаревших транспортных развязок на МКАД. Почти все развязки типа «клеверный лист» заменены на развязки с направленными съездами. Таким образом, благодаря разделению транспортных потоков, пропускная способность развязок увеличивается примерно на 25-30 процентов. Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых дорог и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище.